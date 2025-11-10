Juntos por Tortosa denuncia incoherencia del gobierno por la tarifa del agua

Roigé ha recordado que durante sus mandatos “se alcanzaba un 98% de ejecución de las inversiones anuales, con más de 400.000 euros en mejoras en la red”Cedida

El grupo municipal de Juntos por Tortosa ha anunciado que se opondrá al nuevo incremento del 56% de la tarifa del agua, una medida que consideran “injustificada” e “incoherente”. La portavoz del grupo, Meritxell Roigé, ha aprovechado para recordar que el pasado mes de junio el gobierno municipal ya aprobó una subida del 7,5% del recibo, y ha acusado el alcalde a Jordi Jordan de “mentir” en aquel momento al afirmar que estaba “obligado” a hacerlo. “Les declaraciones del señor Jordan del pasado viernes son la prueba evidente que mentía cuando dijo que estaba obligado a subir la tarifa del agua el pasado mes de junio,” ha afirmado Roigé.

Según la portavoz, la decisión de subir la tarifa “fue exclusivamente política”, ya que el Ayuntamiento tiene la mayoría en la empresa mixta Aguas de Tortosa. “Cuando se creó la empresa, se reservó la mayoría en la parte pública, de manera que siempre es el Ayuntamiento a quien decide”, ha insistido.

Roigé ha reprochado a Jordan y a la concejala Dolors Lleixà su “falta de coherencia” y ha celebrado que ahora “rectifiquen después de habernos quedado solamente oponiéndonos a la subida del 7,5% del recibo hace sólo unos meses”. También ha denunciado que el gobierno municipal “sólo adivina cuándo rectifica” y ha criticado su “incapacidad de gestión y falta de planificación”.

¿Cómo puede ser que en junio acepten una subida del 7,5% y sólo cinco meses después el socio privado pida un 56% más? Eso no es gestionar, es no saber defender los intereses de la ciudad”, ha lamentado.

Desde Juntos por Tortosa aseguran que el incremento no está relacionado con la gestión de la empresa ni con el modelo de concesión, sino con “la falta de capacidad del gobierno tripartito”. Roigé ha recordado que durante sus mandatos “se alcanzaba un 98% de ejecución de las inversiones anuales, con más de 400.000 euros en mejoras en la red,” mientras que actualmente “a duras penas se ha ejecutado un 16%”.

La formación también ha criticado que el gobierno municipal “renunciara a presentarse en los fondos Next Generation” para renovar los contadores de agua, hecho que —según Roigé- ha derivado en una “telelectura obsoleta e inoperativa en muchos barrios de Tortosa”.

Finalmente, Roigé ha recordado que durante los gobiernos de Juntos por Tortosa “no subieron las tarifas del agua porque la sociedad tenía beneficios y superávit”.

“El tiempo nos ha dado la razón. Si se subió la tarifa en junio fue porque el señor Jordan y la señora Lleixà quisieron, no para que estuvieran obligados. Celebramos que ahora rectifiquen y hagan lo mismo que nosotros hicimos en solitario: decir no a las subidas injustificadas del recibo del agua”, ha concluido.