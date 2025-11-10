Los farmacéuticos de Tarragona refuerzan la prevención del consumo de alcohol

La Red de Farmacias para la Prevención sobre Drogas del COFT se establece como referente de salud de primera línea en la prevención del consumo de drogasCedida

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona (COFT) se adhiere al Día Mundial sin Alcohol, que se celebra el próximo 15 de noviembre, con una campaña de concienciación en las redes sociales destinada a promover hábitos de vida saludables e informar sobre las consecuencias negativas del consumo de alcohol. Esta acción se enmarca dentro de la Semana de sensibilización sobre los riesgos del consumo de alcohol, una iniciativa que quiere alertar sobre una problemática que continúa mucho presente y a menudo se percibe con menor riesgo, especialmente entre los más jóvenes.

Según el estudio EDADES 2024, el alcohol es la droga que se empieza a consumir más bien (a los 16 años) y es responsable de aproximadamente un 45% de las demandas de tratamiento por drogas en Cataluña, así como de la mayoría de urgencias relacionadas con sustancias psicoactivas.

Ante esta situación, el COFT, que agrupa a más de 800 profesionales de varios ámbitos farmacéuticos, a través del Grupo de Trabajo (GdT) Prevención sobre Drogas desde la Farmacia Comunitaria, destaca el papel clave de las farmacias como agentes de salud de proximidad. A través de la Red de Farmacias para la Prevención sobre Drogas, una decena de farmacias en la demarcación se han establecido como referentes de primera línea en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

Les farmacias ofrecen material del Programa Bebéis Menos y trípticos informativos elaborados por el GdT, con recomendaciones para evitar el consumo de alcohol en la adolescencia, advertencias sobre la combinación con bebidas energéticas y medicamentos, e información sobre los riesgos asociados.