Cunit reclama un nuevo instituto y rompe con Ensenyament

El gobierno municipal de Cunit se planta contra la Generalitat en un pulso con el Departamento de Enseñanza para obtener mejoras urgentes a los servicios educativos locales. La situación, de acuerdo con el consistorio, es crítica después de que el Instituto Ernest Lluch haya alcanzado una saturación estructural que «no permite acoger a más alumnos a Bachillerato». Al menos 900 alumnos conforman el centro, que «cada año registra 150 nuevas matrículas vivas», según afirma el alcalde de Cunit, Jaume Casañas. Ante la situación, desde el consistorio piden la movilización ciudadana contra la «inacción de la Generalitat».

El alcalde asegura que el municipio no aceptará más demandas del Gobierno, que nuevamente demostró la intención de instalar barracones dentro de la localidad. «No ofreceremos ni un terreno más si no hay un proyecto de instituto el 30 de junio», ha asegurado Casañas. De acuerdo con el medio del Baix Penedès La Fura, consistorio y Servicios Territoriales se reunieron el pasado viernes en una reunión que, más allá de ofrecer resultados, empeoró la situación. «Hace tres años que nos prometieron el proyecto», indica el alcalde.

«Si aparece un alumno en Cunit para hacer Bachillerato, lo envían a Calafell», explica Jaume Casañas mostrando su indignación delante los hechos. Además, desde el Ayuntamiento aseguran que no sólo el Instituto sufre afectaciones, también varias escuelas donde hace meses que se denuncian deficiencias o filtraciones de agua. Ahora, el alcalde asegura que planteará una gran movilización al Consejo Escolar Municipal para parar la situación. El gobierno local, que ya planteó una fecha límite para este curso a la Generalitat, se reunirá el próximo jueves con la entidad para decidir las acciones pertinentes.

Tres meses protestando

Desde el pasado mes septiembre, el Ayuntamiento de Cunit ha advertido al Departamento de Enseñanza las consecuencias de ignorar el proyecto sobre un nuevo instituto municipal. Una de estas, la movilización y el bloqueo de instalación de barracones públicos en el municipio. Ante esta situación, de acuerdo con el alcalde de la localidad, Cunit ha decidido romper relaciones con el departamento.

La demanda proviene del informe que establece que el municipio acogerá un gran crecimiento de la población de cara a los próximos años, situado en el 27,8%. El consistorio constata que no puede hacer frente a la demanda educativa generada por este incremento, pero que las demandas no han sido suficientes y ahora no pueden aceptar alumnos por esta saturación.

Les demandas por el crecimiento poblacional también se enfocaban en la ampliación de los servicios de seguridad, del transporte público y el reclamo de soluciones por la vivienda del municipio.