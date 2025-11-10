Cambrils homenajea a veintiuna parejas en las Bodas de Oro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ofreció el sábado, 8 de noviembre, una recepción institucional a 21 matrimonios cambrilenses que celebran este 2025 sus Bodas de Oro, en un acto cargado de simbolismo y emoción. El alcalde Oliver Klein y la concejala de Bienestar, Mar España, acompañados por otros miembros del consistorio, recibieron las parejas en la Sala de Plenos, donde se entregaron ramos de flores, flores de solapa y obsequios conmemorativos, incluyendo una reproducción de una obra de Josep Piqué y dos delantales de los gigantes Armengol y Magdalena.

El acto contó con el acompañamiento musical del grupo de trompetas y trombones de la Escuela Municipal de Música de Cambrils, que interpretó la marcha nupcial de Mendelssohn al inicio, así como “Strangers in the Night” y “My Way” más adelante. Posteriormente, las parejas disfrutaron de una vuelta por el pueblo en el trenecito turístico antes de participar en una comida de hermandad que puso punto final a la celebración.

Les parejas homenajeadas que celebran medio siglo juntos fueron Eloïsa i Santiago, Edita y Armand, Cristobalina y Miquel, Matilde y Antonio, Maria Pilar i Antonio, Toñi y Salvador, Adela y Esteve, Teresa e Isidre, Maria Teresa i Eloi, Cristina y Adolfo, Belinda y Miguel, Maria Rosa i Enric, Maria Rosa i Jesús, Cisqueta y Jordi, Montserrat y Ramon, Roser y Juan, Montserrat y Guillermo, Imma y Joan, Esabel y Miguel, Luísa y Juan y Maria Antònia i Ciscu.