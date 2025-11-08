Desmantelan tres grupos criminales que hacían robos exprés en casas de Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho personas relacionadas con 19 robos en diferentes domicilios de toda Cataluña cometidos en dos meses, entre el 23 de agosto y el 25 de octubre. Según informa la policía en un comunicado, los detenidos formaban parte de tres grupos criminales diferentes, pero que tenían un ‘modus operandi’ similares.

Están acusados de cometer robos con fuerza, principalmente en casas aisladas, con mucha rapidez y movilidad y utilizando vehículos de alquiler a nombre de terceros para evitar ser identificados fácilmente. También cometían un gran número de asaltos en pocos días o, incluso, en la misma jornada. Uno de los grupos desmantelados estaba formado por cuatro personas, de entre 23 y 26 años, a quien se les atribuye la comisión de ocho robos con fuerza en domicilios.

Según los Mossos, este grupo cometió tres robos en un mismo día, el 3 de septiembre, en una casa de Bolvir (Cerdanya) y en domicilios de Berga y de Sant Fruitós de Bages (Bages).

Los investigadores también concluyeron que eran los autores de tres tentativas de robo en el interior de domicilio en Masos de Pals, en Pals (Baix Empordà), Gualta (Baix Empordà) y Girona el 13 de septiembre, además de un robo en la Roca del Vallès (Vallès Oriental), y otro en Camprodon (Ripollès), en este caso el 25 de octubre).

Los Mossos los detuvieron el 27 de octubre en Calella (Maresme), Manlleu (Osona) y Tordera (Maresme). En este último municipio, los investigadores identificaron uno de los domicilios utilizados por el grupo, donde se localizaron relojes, joyas y herramientas susceptibles de ser utilizadas para acceder a los inmuebles.

Con respecto al segundo de los grupos criminales, la policía ha detenido dos de sus miembros, de 24 años. Uno de ellos fue arrestado el 21 de octubre en Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), y el otro el 29 de octubre en Tordera (Maresme). En el último caso, fue en arrestado en una entrada y registro correspondiente a la investigación anterior, hecho que para los Mossos demuestra la relación que había entre ellos, a pesar de tratarse de grupos que operaban con independencia.

En este caso, se les atribuye dos robos con fuerza en domicilios de Torà (Solsonès) cometidos el 24 de septiembre. Según informa la policía, los autores también utilizaron un vehículo de alquiler para acercarse y huir del lugar después de los asaltos, pero en uno de los casos, los individuos fueron alertados por los vecinos, hecho que provocó una huida precipitada del lugar. Gracias a la información aportada por los testigos y la posterior investigación, los agentes localizaron el vehículo de los asaltantes en una localidad próxima, un hallazgo clave para las dos detenciones.

Finalmente, con respecto al tercer grupo, los Mossos han detenido a dos hombres de 24 y 27 años. El 25 de septiembre, unos agentes interceptaron un vehículo en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) cuando presuntamente volvía de cometer un robo y detuvieron a los dos ocupantes. La investigación había empezado con un robo con fuerza en un domicilio de Sant Vicenç de Castellet (Bages) a finales de agosto, donde se habían sustraído objetos de valor, dinero en efectivo y un vehículo.

La investigación relacionó a los detenidos con ocho robos más, principalmente en casas aisladas, en las comarcas del Baix Llobregat, el Baix Camp, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Alt Empordà y el Alt Camp.