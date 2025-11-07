Torredembarra incorpora un nuevo sistema de control de acceso de vehículos a la Zona Deportiva Municipal

Cualquier persona que todavía no haya tramitado el permiso puede hacerlo en la recepción del pabellón.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Zona Deportiva Municipal de Torredembarra pondrá en marcha la próxima semana un nuevo sistema de control de acceso para vehículos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la organización del espacio.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, ha instalado una barrera automática en lector de matrículas que permitirá restringir la entrada únicamente a vehículos autorizados, como los de servicios, mantenimiento, personal técnico y personas con movilidad reducida acreditada. Estas últimas tendrán que solicitar la autorización previa a la recepción del Pabellón Municipal Sant Jordi, donde encontrarán el formulario correspondiente.

El sistema funcionará en el mismo horario que el recinto deportivo, de 7 a 23 h, y busca garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de las instalaciones. La instalación de la barrera ha supuesto una inversión de 7.725 euros.

Les personas que ya disponen de autorización por movilidad reducida han sido informadas del nuevo procedimiento. Sin embargo, cualquier persona que todavía no haya tramitado el permiso puede hacerlo en la recepción del pabellón.