El Teatret del Port de Tarragona acoge la exposición “El Renacer del Sur de Marruecos”

El Teatret del Port de Tarragona fue escenario de la inauguración de la exposición fotográfica “El Renacer del Sur de Marruecos: Medio siglo de transformación y progreso entre tradición y futuro”, organizada por el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona, Lérida y Aragón, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Tarragona.

El acto contó con la presencia de autoridades locales y regionales civiles, militares, policiales y eclesiásticas, así como de personalidades del ámbito económico, cultural, académico, social y de los medios de comunicación. También asistieron representantes de asociaciones marroquíes y catalanas, así como miembros de la diáspora marroquí en Cataluña.

La velada se inició con la proyección de un vídeo sobre la evolución del sur de Marruecos durante los últimos cincuenta años, seguido de una conferencia en la que intervinieron la Sra. Ikram Chahine, Cónsul General del Reino de Marruecos en Tarragona, Lérida y Aragón; el Sr. Santiago J. Castellà Surribas, presidente del Port de Tarragona; el Dr. F. Andreu Lascorz Arcas, profesor e historiador; y el Sr. Edmundo Amisern, investigador y experto en relaciones internacionales y cooperación euromediterránea.

Tras las intervenciones, se procedió a la inauguración oficial de la exposición, que ofreció un recorrido visual por la evolución del sur de Marruecos, destacando cómo la región ha sabido conjugar su herencia cultural con un proceso de modernización e innovación ejemplar, reflejo de la visión de desarrollo impulsada por Su Majestad el Rey Mohammed VI.

El evento concluyó con una actuación de música y danza tradicional hassaní, interpretada por los niños de la Asociación Nostalgia de Lérida, que aportó un toque artístico y emotivo, reflejando la riqueza cultural y la vitalidad del sur marroquí.

La jornada finalizó con un aperitivo y un espacio de encuentro y diálogo, que permitió estrechar lazos entre los asistentes.

La exposición permanecerá abierta al público en El Teatret del Port de Tarragona hasta el domingo 9 de noviembre de 2025, en el siguiente horario:

Viernes 7 de noviembre: de 11:00 a 14:00 h

Sábado 8 de noviembre: de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h

Domingo 9 de noviembre: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h