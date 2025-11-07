Los trabajadores del Parador de Tortosa se concentran para reclamar mejores condiciones laborales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La plantilla del Parador de Tortosa se ha concentrado este viernes para reclamar mejores condiciones laborales. Con esta acción, los trabajadores han vuelto a pedir un convenio "justo" y desbloquear una situación que aseguran que se alarga desde hace más de cuatro años. En un comunicado, los sindicatos UGT, CSIF y CCOO denuncian condiciones laborales "precarias", falta de conciliación familiar y salarios "insuficientes". En este contexto, han instado a aplicar sueldos justos, implementar el plan de pensiones y desarrollo profesional, así como mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, las jubilaciones parciales, la reducción progresiva de la jornada laboral o la planificación anticipada de los turnos de trabajo.