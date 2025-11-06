El Vendrell se adhiere al plan de choque de la Generalitat para mejorar las instalaciones deportivas

A partir de uno diagnosis de los equipamientos municipales, se establecerán prioridades para determinar qué proyectos se ejecutarán en primer lugarCedida

El Ayuntamiento del Vendrell se ha adherido al plan de choque impulsado por la Generalitat de Catalunya para la mejora de la red básica de instalaciones deportivas públicas. El programa permitirá al municipio acceder a una subvención máxima de 624.000 euros, que contará con un cofinanciamiento del 30% a cargo del consistorio.

A partir de uno diagnosis de los equipamientos municipales, se establecerán prioridades para determinar qué proyectos se ejecutarán en primer lugar. El objetivo es modernizar y adaptar las instalaciones deportivas del municipio para ofrecer servicios más accesibles, sostenibles y de calidad.

La concejala de Entidades deportivas, Mariona Figueras, ha subrayado que “se trata de un plan de choque que no sólo es inversión en deporte, sino también en salud y cohesión social. Es una inversión para las entidades y para las personas usuarias de las instalaciones deportivas. La subvención nos ayudará a dar un paso adelante y esperamos poder ver resultados muy pronto”.

Por su parte, el concejal de Instalaciones deportivas, Àlex Barrera, ha avanzado que entre las actuaciones que se están valorando está la mejora del techo del Pabellón de la Escuela Àngel Guimerà y la mejora de la accesibilidad y el alumbrado de los campos de fútbol del Camino de Rueda.

Finalmente, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacado que “con las actuaciones que se podrán realizar gracias a esta subvención de la Generalitat, conseguiremos tener unas instalaciones deportivas a la altura del título de Ciudad Europea del Deporte, que ostentaremos el próximo año.”