Roda de Berà abre tres convocatorias de ayudas de 46.000 euros para entidades del municipio

El Ayuntamiento de Roda de Berà ha abierto tres convocatorias de subvenciones destinadas a diferentes colectivos del municipio: entidades locales, jóvenes estudiantes y personas mayores. Las ayudas tienen como objetivo fomentar la vida asociativa, promover la igualdad de oportunidades e impulsar la práctica deportiva entre la población.

El consistorio destinará un total de 46.000 euros para dar apoyo a las asociaciones del municipio, repartidos en tres ámbitos: 25.000 euros para entidades deportivas, 15.000 euros para asociaciones culturales y 6.000 euros para entidades vecinales. En el ámbito cultural y festivo, se priorizarán proyectos que fomenten la difusión de la cultura popular, las artes escénicas, musicales, plásticas o visuales, así como actividades como charlas, conferencias o fiestas tradicionales.

Con respecto al ámbito deportivo, las ayudas servirán para impulsar la promoción de la actividad física y la organización de competiciones o acontecimientos deportivos que promuevan la dinamización ciudadana.

Finalmente, las subvenciones a entidades vecinales cofinanciarán proyectos de ocio y convivencia que fomenten la participación ciudadana, la cohesión social y la integración.

Con la voluntad de garantizar la igualdad de oportunidades, el Ayuntamiento mantiene el sistema de concesión en régimen de concurrencia competitiva, por lo cual las entidades tendrán que presentar una memoria y un presupuesto detallado de sus proyectos.

Por otra parte, los jóvenes de entre 16 y 25 años que cursen estudios reglados no obligatorios, ciclos formativos o universitarios fuera del municipio pueden solicitar una ayuda para sufragar los gastos de transporte público. El Ayuntamiento subvencionará el 100% del gasto acreditado, con un límite de 300 euros por persona y curso. Con esta medida, el consistorio busca aligerar la carga económica de las familias y favorecer el acceso a la educación de los estudiantes rodenques.

Promoción de la actividad deportiva entre las personas mayores

Con la tercera convocatoria, el Ayuntamiento quiere fomentar la actividad física entre las personas mayores y las personas con discapacidad, conscientes de los beneficios que el deporte tiene para la salud y el bienestar. Podrán solicitar la ayuda las personas mayores de 65 años, así como aquellas menores con discapacidad acreditada que requieran actividades con finalidades terapéuticas.

Se subvencionará el 100% del gasto en actividades físicas realizadas durante el 2024 en el municipio, hasta un máximo de 200 euros por persona. En el caso de actividades deportivas fuera de Roda de Berà, la ayuda cubrirá hasta el 50% del coste, siempre que no se ofrezcan en el municipio.

Todas las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de noviembre, y las bases completas se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Roda de Berà.