Una avería entre Barcelona Sants y Bellvitge provoca retrasos en la R2 sud, la R14, la R15, la R16 y la R17

Se trata de una incidencia que no está relacionada con el episodio de lluvias y técnicos de Adif trabajan para resolverla

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders

ACN

Una avería en la infraestructura entre las estaciones de Barcelona Sants y Bellvitge Gornal provoca retrasos en las líneas R2, R14, R15, R16 y R17. Según han informado fuentes de Renfe se trata de una incidencia que no está vinculada con el episodio de lluvia que afecta a Cataluña este jueves.

La avería obliga los convoyes a permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al llegar al punto afectado. Técnicos de Adif trabajan para resolver el problema tan pronto como sea posible.

