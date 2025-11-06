Movilidad
Una avería entre Barcelona Sants y Bellvitge provoca retrasos en la R2 sud, la R14, la R15, la R16 y la R17
Se trata de una incidencia que no está relacionada con el episodio de lluvias y técnicos de Adif trabajan para resolverla
Una avería en la infraestructura entre las estaciones de Barcelona Sants y Bellvitge Gornal provoca retrasos en las líneas R2, R14, R15, R16 y R17. Según han informado fuentes de Renfe se trata de una incidencia que no está vinculada con el episodio de lluvia que afecta a Cataluña este jueves.
La avería obliga los convoyes a permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al llegar al punto afectado. Técnicos de Adif trabajan para resolver el problema tan pronto como sea posible.