Una avería entre Barcelona Sants y Bellvitge provoca retrasos en la R2 sud, la R14, la R15, la R16 y la R17

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una avería en la infraestructura entre las estaciones de Barcelona Sants y Bellvitge Gornal provoca retrasos en las líneas R2, R14, R15, R16 y R17. Según han informado fuentes de Renfe se trata de una incidencia que no está vinculada con el episodio de lluvia que afecta a Cataluña este jueves.

La avería obliga los convoyes a permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido al llegar al punto afectado. Técnicos de Adif trabajan para resolver el problema tan pronto como sea posible.