Nuevas subvenciones municipales para fomentar la contratación de vecinos parados en Constantí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Constantí ha abierto una nueva convocatoria de incentivos para el fomento del empleo, dirigido a empresas que contraten personas paradas del municipio y a nuevos emprendedores que quieran poner en marcha su negocio. Les bases de la convocatoria, publicadas esta semana en el BOPT, establecen un sistema de subvenciones para incentivar la creación de puestos de trabajo y la actividad económica local.

Los importes de los incentivos se mantienen con respecto al año anterior: 4.000 € por cada contrato de 12 meses a jornada completa y 2.000 € por contratos de entre 6 y 12 meses. 5.000 € para contrataciones de personas mayores de 50 años, mujeres monoparentales o jóvenes menores de 30 años, siempre con contrato mínimo de 12 meses a jornada completa. Con respecto a los nuevos emprendedores, se mantiene una subvención de 4.000 € para aquellos proyectos empresariales con una duración mínima de un año.

El plazo para presentar solicitudes se abre del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, al Registro General del Ayuntamiento de Constantí o a través de la Seu electrónica. Los interesados pueden obtener más información o asesoramiento en la Oficina Municipal de Trabajo o a través del correo oficinadetreball@constanti.cat.