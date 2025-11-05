Mapa de lluvia: los municipios de Tarragona que se verán más afectados este jueves

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La lluvia hará acto de presencia en las próximas horas en la demarcación de Tarragona. De hecho, Protección Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (Inuncat) ante la intensidad de estas precipitaciones, que llegarán a partir de esta madrugada al litoral y prelitoral de Tarragona y las Terres de l’Ebre.

Según las previsiones, las precipitaciones se extenderán hasta el mediodía hacia el resto del litoral central y norte. En las comarcas de las Terres de l’Ebre, así como en el Priorat, Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp, se podrían registrar acumulaciones superiores a los 40 litros en solo 30 minutos, especialmente entre la una y las siete de la madrugada.

En el resto de zonas afectadas, las lluvias podrían alcanzar intensidades de hasta 20 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo de tiempo y venir acompañadas de tormentas. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado la alerta naranja por peligro alto en toda la demarcación.