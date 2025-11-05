“l'Arboç et vol a casa!" la nueva campaña para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda

¡Con el lema “l'Arboç te quiere en casa”!, la campaña pretende hacer visible que muchos jóvenes que estudian, trabajan o quieren vivir en l'Arboç no encuentran opciones de vivienda accesibles.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de l'Arboç ha puesto en marcha la campaña “l'Arboç et vol a casa!", una iniciativa que busca fomentar el registro de jóvenes demandantes de vivienda con el fin de demostrar la necesidad real de vivienda asequible al municipio e impulsar nuevas promociones de alquiler o vivienda pública.

Con esta propuesta, el consistorio quiere dar respuesta a una problemática creciente: muchos jóvenes que estudian, trabajan o quieren vivir en l'Arboç no encuentran opciones de vivienda accesibles. Según el Ayuntamiento, la inscripción al Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de Cataluña es clave para poder reclamar ante la Generalitat la creación de nuevas promociones adaptadas a las necesidades locales.

La campaña se dirige principalmente a personas de entre 18 y 35 años, así como a familias que querrían establecerse en el municipio o a su área próxima. Además, el consistorio está trabajando en varias acciones para incentivar la participación y facilitar el trámite.

Para inscribirse, sólo hace falta dirigirse al Consejo Comarcal del Baix Penedès o bien rellenar el formulario disponible a la web de la Generalitat.