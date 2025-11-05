el AAT y la DON Tarragona se alían para impulsar el enoturismo en el territorio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y las Tierras del Ebro (AAT) y la Denominación de Origen (DON) Tarragona han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar conjuntamente el turismo enoturístico en el territorio. La alianza busca promover la cultura del vino, poner en valor los recursos locales y contribuir a la dinamización económica del territorio con acciones conjuntas de difusión y promoción.

En el marco del acuerdo, el AAT difundirá la Ruta del Vino de la DON Tarragona entre sus establecimientos asociados y clientes, en más de distribuir material promocional —como folletones, información de las bodegas y actividades— a los apartamentos turísticos de la Costa Daurada y las Tierras del Ebro. La asociación también incorporará el logotipo y la información de la Ruta del Vino a su web y redes sociales, y promocionará el enoturismo en acontecimientos del sector.

Por su parte, la Ruta del Vino de la DON Tarragona incluirá el AAT en sus canales y materiales de comunicación, ofrecerá formación a los asociados y fomentará experiencias conjuntas entre bodegas y alojamientos del territorio.

“Este acuerdo nos permite reforzar el vínculo entre los apartamentos turísticos y el enoturismo, una de las experiencias más auténticas y arraigadas a nuestra tierra”, ha destacado Olena Tokarenko, presidenta del AAT. “Nuestros visitantes buscan cada vez más vivencias que conecten con el territorio, su gastronomía y su cultura, y el vino es un magnífico embajador de todo eso”, ha añadido.

Tokarenko también ha subrayado que la colaboración es “un paso más en la línea de trabajo para impulsar un turismo sostenible y de calidad durante todo el año”, y que contribuirá a la desestacionalización y al desarrollo económico local.