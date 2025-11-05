Un hotel de Salou se expone a ser sancionado por exceso de sonido

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Los vecinos de los apartamentos DMS-III, próximos al hotel Pirámide de Salou, han dicho basta para las diferentes afectaciones que diariamente les provoca el establecimiento durante las temporadas altas. De acuerdo con la Junta de vecinos del recinto, situado entre las calles Zaragoza, Logroño y Pompeu Fabra, el hotel, actualmente propiedad de Port Aventura, supone una «fuente de ruidos» que habitualmente superan la normativa establecida a las ordenanzas municipales. A pesar de cerrar las ventanas, aseguran que el establecimiento pone música a «horarios indeterminados», entre las 11.00h de la mañana y las 4.30h de la madrugada durante toda la semana. Los vecinos del recinto aseguran que las acciones del consistorio que les ha supuesto también la pérdida de luz solar «desde la expropiación de los terrenos por parte del Ayuntamiento ahora hace 26 años».

Les quejas de varios vecinos a la Policía Local y, también, directamente en el Hotel Pirámide, han obligado a bajar el volumen en varias ocasiones en los últimos años, aunque critican que al día siguiente lo vuelven a subir. A pesar de las repetidas quejas y la inacción del establecimiento, finalmente los vecinos han planteado una queja formal denunciante los hechos directamente en el consistorio salouense para encontrar soluciones a lo que califican de «pesadilla».

Este martes se ha llevado a cabo una reunión entre la Junta de vecinos y el administrador de las viviendas, la propiedad del hotel y técnicos del Ayuntamiento, junto con el concejal de Dinamización económica, Hèctor Maiquez. Según han confirmado desde la Junta de vecinos al Diari Més, las conversaciones iniciales «han sido positivas». «La recepción ha sido buena, ahora faltan los hechos», aseguran. El Ayuntamiento de Salou ha confirmado a los vecinos que se revisarán cuyos limitadores sonoros dispone el establecimiento con la intención de encontrar posibles irregularidades registradas durante el verano. En caso de encontrar incidencias, «se plantearían sanciones». Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo para poner limitaciones en el volumen del establecimiento de Port Aventura, pero los vecinos critican que la propuesta haya llegado una semana después de su cierre. «Lo tendremos que comprobar cuándo empiece la temporada a Semana Santa», han expuesto, aunque destacan el papel «receptivo» del consistorio.

Más problemas y soluciones

Desde la Junta de vecinos también aseguran que el único problema no es la música, sino los ruidos que desprenden los camiones de recogida de residuos durante la madrugada, así como los de productos de lavandería contratados por el hotel. Durante la reunión, el Ayuntamiento ha garantizado que se plantearán horarios de recogida alternativos para no afectar a los vecinos, aunque no pueden intervenir en las contrataciones privadas del establecimiento.