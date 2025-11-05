Debe denuncias en una semana de control de patinetes y bicicletas en Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra ha interpuesto diez denuncias durante la campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas, realizada entre el 20 y el 26 de octubre de 2025. El operativo, coordinado por el Servicio Catalán de Tráfico, tenía como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir las conductas de riesgo entre los usuarios de estos medios de transporte.

Durante la semana de control, los agentes inspeccionaron un total de 68 vehículos, de los cuales 45 eran bicicletas —sin ninguna denuncia registrada— y 23 eran VMP, con diez infracciones detectadas. Les sanciones fueron por motivos diversos: circular por la acera (1), llevar|traer a más personas de las permitidas (2), conducir sin edad mínima (1), circulación de riesgo (1) y no llevar casco (5).

La concejala de Seguridad Ciudadana, M. Carmen Martín, ha destacado la importancia de este tipo de campañas: Estos controles son fundamentales para concienciar sobre la necesidad de respetar la normativa. La movilidad sostenible tiene que ir de la mano de la seguridad y el respeto mutuo entre todos los usuarios de la vía pública.”

La Policía Local recuerda que el uso del casco es obligatorio, que no se puede circular por aceras ni llevar acompañantes, y que el límite de velocidad es de 25 km/h. También hace falta respetar las normas generales de circulación, no hacer uso de móviles ni auriculares y llevar elementos reflectantes y luces cuando se circula de noche.

Torredembarra dispone de una ordenanza específica que regula la circulación de VMP y bicicletas, con la voluntad de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública y fomentar una convivencia responsable.