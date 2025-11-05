Detenidos dos hombres como presuntos autores de diecisiete delitos de hurto al AP-7 en el Tarragonès

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada en el Tarragonès a dos hombres de 34 y 44 años, como presuntos autores de diecisiete delitos de hurto en interior de vehículo en grado de tentativa. Además, se les atribuyen los delitos de daños, lesiones y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Con respecto a los dos detenidos, uno de los cuales cuenta con siete antecedentes por delitos patrimoniales, está previsto que en las próximas horas pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

Los hechos se han producido alrededor de las 01.40 horas de esta pasada madrugada cuando una patrulla que efectuaba tareas de prevención de delitos en la autopista AP-7, en Tarragona, ha sido alertada de posibles hurtos en esta vía. Al llegar al área de servicio ubicada en el punto kilométrico 237, los mossos han visto huir a dos hombres corrientes que seguidamente se escondían. Los agentes han podido interceptarles, momento en que han opuesto una fuerte resistencia y los han agredido para intentar zafarse, según explica la policía catalana a través de un comunicado.

Otra patrulla ha acudido inmediatamente al sitio y finalmente se les ha detenido. En las gestiones posteriores de comprobación, se ha contabilizado un total de diecisiete camiones que presentaban daños. En concreto ocho estaban estacionados en el área de descanso de lo AP-7 en sentido norte y nueve más en el mismo punto pero en sentido sur. Aunque las lonas de los vehículos presentaban daños, en una primera observación los agentes han constatado que los ladrones no habían tenido tiempo de llevarse nada del interior.

Los mossos mantienen actualmente abierta una investigación en torno a los hechos y de la implicación de un tercer ladrón que ha conseguido huir del lugar con un vehículo a gran velocidad.