Adjudican por 10,6 MEUR trabajos de conservación de carreteras en la demarcación de Tarragona

El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 10,6 millones de euros (IVA incluido) un contrato de conservación y explotación de la red estatal de carreteras en la demarcación de Tarragona durante los dos próximos años, con la posibilidad de prórrogas de hasta tres años y nueve meses.

Incluye las actuaciones de vigilancia y atención a los accidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones o mantenimiento de las instalaciones de cerca de 100 kilómetros de carreteras, del sector número 4, incluyendo 88,3 de autovía.

Concretamente, los tramos de la AP-7 entre Alcanar y Salou, el enlace con la A-7 en el punto kilométrico 281, el de la C-42 a la altura del punto kilométrico 319 y las áreas de servicio de l'Hospitalet de l'Infant y Baix Ebre.

Además, el contrato, al que ha dado luz verde el consejo de ministros, prevé la implementación de sistemas de señalización vertical de detección de velocidad y limitación de velocidad variable en la autopista AP-7, en el tramo comprendido entre los kilómetros 288 y 313, a su paso por las Terres de l'Ebre.

Según ha subrayado Transportes, el contrato se enmarca dentro de una estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, hecho que ha obligado a las empresas ganadoras a incluir en sus ofertas cálculos de la huella de carbono generada durante la ejecución en cada tramo de carretera.