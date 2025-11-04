El Vendrell regulará las prácticas de los estudiantes de medicina

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La concejalía de Educación del Vendrell y la Xarxa Santa Tecla han firmado un convenio para regular las prácticas de todos los estudiantes de medicina del municipio. La propuesta pretende reforzar a la entidad sociosanitaria aportando alumnos más especializados, que, a partir del próximo curso 2026-2027, puedan escoger «orientar» sus estudios. De acuerdo con el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, la alianza permitirá «reforzar el currículum» de los alumnos gracias a la ampliación de la oferta. «Queremos alumnos mejor preparados para ampliar el grosor de la Xarxa en el Campo de Tarragona y con una mejor formación», ha afirmado al alcalde.

Más especializados

La concejalía de educación propondrá un nuevo sistema en referencia a las estancias de prácticas y, precisamente, en los estudios de medicina. Martínez ha situado el Instituto Andreu Nin del Vendrell como uno de los «puntos fuertes» del territorio en formación sociosanitaria, y espera que el convenio ayude a los alumnos «en el futuro laboral». «Podrán optar a adaptarse a las especialidades necesarias para ellos y para la Red Santa Tecla», aseguraba el alcalde.

La Red Santa Tecla ofrece servicios en el Tarragonés y en el Baix Penedès, y el alcalde establece la población del Vendrell como clave para reforzar los futuros servicios, especialmente para los que quieran «seguir viviendo en la comarca».