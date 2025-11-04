El Vendrell celebrará la primera edición de La Nit de l'Empresa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 3 de diciembre, la Herramienta Espacio Empresarial del Ayuntamiento del Vendrell organiza la primera edición de La Nit de l'Empresa – El Vendrell, una gala que nace con la voluntad de reunir empresas, emprendedores y profesionales del municipio para reconocer las iniciativas más destacadas del año y crear un espacio de encuentro y networking. El acto se celebrará a partir de las 20.00 h en el Edificio Tabaris de Coma-ruga.

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados y Emprendeduría, Àlex Barrera, ha explicado que esta nueva cita “quiere reconocer la constancia, la creatividad y la capacidad de adaptación de las empresas y comercios del Vendrell”, que contribuyen a hacer crecer la economía local. Por su parte, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacado que La Nit de l'Empresa 2025 “recupera el espíritu de la antigua Noche de la Red”, poniendo en valor el papel de la pequeña y mediana empresa como motor de riqueza y empleo en el municipio.

Durante la gala se otorgarán seis galardones en las categorías de innovación empresarial, sostenibilidad y compromiso social, start-up del año, comercio de proximidad, liderazgo femenino y joven emprendedor/a (hasta 29 años).

Les emprendidas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 18 de noviembre a través de la web oficial, donde también se pueden consultar las bases de la convocatoria. El acontecimiento está abierto a cualquier empresa o profesional del municipio que quiera participar.