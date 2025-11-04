Sociedad
Tarragona lidera el crecimiento poblacional de Cataluña
La demarcación encabeza el aumento poblacional en Cataluña con un crecimiento del 2,2% en el último año, según datos provisionales del Idescat.
Tarragona se ha convertido este año en la demarcación catalana con un crecimiento poblacional más destacado, según las últimas estimaciones del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).
Con respecto a la población en conjunto, se estima que es de 8.154.627 habitantes, cifra provisional que representa un aumento de 41.137 personas durante el primer semestre del año y que en términos interanuales (respecto del 1 de julio de 2024), supone un 1,1% más de habitantes.
En cuanto a Cataluña, la población aumenta en las cuatro demarcaciones en el primer semestre del 2025: en Barcelona en 26.292 personas, en Gerona en 5.072, en Lleida en 2.463 y en Tarragona en 7.310. En relación con un año atrás y en términos relativos donde más aumenta, la población está en Tarragona y en Lleida, con un crecimiento interanual del 2,2% y del 1,4%, respectivamente. En Gerona el crecimiento interanual es del 1’1% y en Barcelona del 0,9%.