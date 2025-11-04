'La pulsión del tiempo' exhibe una sesentena de obras que muestran a un Joaquim Chancho "en estado puro"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

'La pulsión del tiempo', de Joaquim Chancho, es el retorno del artista de Riudoms al Campo de Tarragona. Se trata de una exposición que recoge piezas representativas de su trayectoria y propone al visitante un viaje a la estructura esencial de su obra. Les propuestas reflexionan sobre su propio proceso de trabajo y contemplan elementos básicos de la pintura como la mancha, el color, la luz, la vibración, el conflicto o el espacio. "Encontramos obras de Joaquim Chancho en estado puro", expresa a la concejala de Cultura de Vila-seca, Manuela Moya. La exposición está formada por una sesentena de obras, entre ellas tres de tempranas que el mismo artista descartó. La muestra se podrá ver hasta el 22 de febrero de 2026 en el Castillo de Vila-seca.