Economía
Proyectan una planta solar fotovoltaica en Altafulla que tendría 5.570 paneles
La empresa Toyin Investments S.L. prevé una inversión de 1,8 millones de euros
La empresa Toyin Investments S.L. ha proyectado una planta solar fotovoltaica en Altafulla (Tarragonès) que tendría 5.570 paneles y una capacidad de generar 4,12 megavatios. La compañía prevé una inversión de 1,8 millones de euros, que también incluirían la línea de evacuación soterrada de 25 kV que se acabaría conectando a una línea de media tensión ya existente.
La empresa ha solicitado la autorización administrativa previa, la de construcción, el proyecto de actuación específica y la evaluación de impacto ambiental a la Generalitat. Los trámites ahora se han puesto a información pública por un plazo mínimo de quince días a fin de que posibles afectados puedan presentar alegaciones.