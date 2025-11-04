Montblanc inicia las obras de mejora del Pla de Santa Bàrbara

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Montblanc ha iniciado las obras de mejora del entorno del Pla de Santa Bàrbara, un espacio natural y patrimonial situado en el centro histórico del municipio, considerado uno de los puntos de origen de la villa y donde todavía se conservan restos de un antiguo poblado ibérico.

Esta meseta es uno de los lugares más visitados por turistas y residentes, tanto por sus vistas privilegiadas como por su valor simbólico y religioso, ya que acoge cada Viernes Santo el tradicional Viacrucis, uno de los actos más destacados de la Semana Santa montblanquina.

Con esta intervención, el consistorio quiere dignificar un espacio que presentaba un avanzado estado de degradación, mejorando la seguridad y la accesibilidad. Los trabajos prevén la creación de un itinerario adaptado para subir al Pla, con caminos seguros y barandillas integradas en el entorno, así como la instalación de un nuevo sistema de iluminación. Otro de los ejes de la actuación será la renovación de la vegetación, con la plantación de más de un millar de plantas para embellecer y naturalizar la zona.

El concejal de Acción Climática, Gerard Ferré, ha destacado que “con esta actuación dignificaremos un entorno muy visitado y mucho querido para la gente de Montblanc. Será una actuación muy destacada”.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 81.000 euros, de los cuales el 80% se financian a través de una subvención del Departamento de Cultura de la Generalitat. El 20% restante será aportado por el Ayuntamiento con fondos propios.