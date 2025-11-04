Detenido un hombre en Cabra del Camp que transportaba medio kilo de hachís

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado en Cabra del Camp (Alt Camp) a un hombre de 36 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública y en los cuales también se le atribuye un delito contra la seguridad del tráfico. Los hechos tuvieron lugar hacia las doce del mediodía al kilómetro 23 de la carretera C-37, en un control policial. Los agentes pararon un vehículo que provenía de la urbanización de Mas del Plata y constataron que el interior desprendía un fuerte olor en marihuana. Bajo el asiento del conductor encontraron cinco piezas de hachís que pesaban 429 gramos. Además, comprobaron que conducía sin carné. El arrestado acumula más de una veintena de antecedentes y el sábado pasó a disposición judicial.