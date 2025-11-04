La Cruz Roja del Tarragonès celebra el 3.º Cóctel-Cena Solidario en Salou

El precio del ticket|tique es de 45 euros y se pueden acceder vía web o in situ el mismo día del acontecimiento.Cedida

La Cruz Roja del Tarragonès celebrará este viernes 7 de noviembre la tercera edición del Cóctel-Cena Solidario, que tendrá lugar en el Hotel 4R Grande Regina de Salou. El acontecimiento se ha consolidado como una de las citas solidarias más destacadas del territorio, con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos sociales y humanitarios que la entidad impulsa en el Campo de Tarragona.

Bajo el lema “La Nit Solidària”, el encuentro quiere ser un punto de unión entre empresas, instituciones y ciudadanía comprometida con la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Los fondos recogidos se destinarán a programas relacionados con la pobreza energética, el acompañamiento a las personas mayores y el apoyo a familias vulnerables.

El menú degustación, elaborado por 4R Events, incluirá una selección de aperitivos fríos y calientes, como el tártaro de atún con guacamole, brochetas de langostinos con romesco y fideuá marinero con alioli, acompañados de vinos, refrescos y cava.

La velada contará con sorteos, regalos exclusivos —como experiencias de spa, catas de vinos o escapadas de fin de semana— y actuaciones musicales en directo, con la voz de Irene Colmenero y la sesión final de la DJ Witch Pinup. Como novedad de esta edición, se incorpora la “copa solidaria”, una iniciativa con recaudación exclusiva destinada a dar apoyo a las actuaciones de la Cruz Roja ante incendios forestales, una de las líneas prioritarias de su plan de emergencias.

El precio del ticket es de 45 euros y se pueden acceder vía web o in situ el mismo día del acontecimiento. Les plazas son limitadas y los interesados pueden hacer su aportación solidaria hasta el 6 de noviembre.