Cortarán un tramo del A-27 entre Constantí y la Pobla por obras hasta el próximo 17 de noviembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en las A-27 Tarragona-Montblanc a la altura de Constantí y Pobla de Mafumet y las obras complementarias del tram-Mori. Se prevé una inversión conjunta de 15,08 y 5,4 millones de euros, respectivamente.

Se trabajará, por una parte, en la reparación estructural del firme de la calzada izquierda entre los km 6,150 y 9,330 y, de la otra, en la retirada de las redes de protección colocadas al paso superior de reposición del Camino de Campo Magro y Vilaverd ubicado en el km 28,822, entre los municipios de Valls y Montblanc.

A la altura de Constantí y Pobla de Mafumet, el corte del tramo se hará a partir de hoy, martes 4 de noviembre, desde las 18.00 horas hasta previsiblemente el 17 de noviembre. En este sentido, se producirá el desvío del tráfico en la calzada derecha, que estará habilitada como calzada de doble sentido de circulación.

Reposición del Camí de Camp Magre y Vilaverd

Con respecto a los trabajos a realizar al paso superior a los municipios de Valls y Montblanc, durante mañana el miércoles 5 de noviembre se cortará la autovía entre los km 23,250 y 29,400, en el siguiente horario: entre las 9.00 y las 15.00 horas, se cortará la calzada izquierda (sentido Tarragona); entre las 9:00 y las 18:00 horas, se cortará la calzada derecha (sentido Montblanc).

Para asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones mencionadas se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la N-240 desde el km 29,400 del A-27 hasta el ramal de incorporación de la entrada/salida 23 de la autovía.