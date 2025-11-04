El Ayuntamiento de Valls doblará la flota de vehículos de limpieza para reforzar el servicio

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

La flota de vehículos de limpieza viaria de Valls sufrirá una renovación inmediata que, por primera vez, incorporará equipamientos 100% eléctricos. La flota se doblará y llegará a los 18 vehículos. El Ayuntamiento incorporará nueve vehículos para reforzar el servicio, tres de los cuales son completamente nuevos, y el resto seminuevos. El objetivo principal es mejorar la recogida de residuos y jardinería. Los equipos ya están operativos y, a finales de noviembre, se incorporará un cuarto camión, también nuevo. La renovación de la flota implicará la llegada del servicio a todos los barrios del municipio, así como la «garantizaba», de acuerdo con el consistorio, que la recogida podrá efectuarse cada día de la semana. La renovación no tendrá coste, ya que se reutilizarán equipamientos y se retirarán otros obsoletos.

Entre las novedades más destacadas de la ampliación se encuentra la incorporación de un camión seminuevo de recogida bilateral, con gancho y compactador, así como un camión de caja abierta, que efectuará la recogida de trastos, objetos voluminosos y repasará los entornos de las bases de los contenedores. La principal «apuesta» del Ayuntamiento vallense, sin embargo, será la incorporación de una barredora totalmente eléctrica, que podrá soportar, según han indicado los técnicos, dos turnos de trabajo sin necesidad de recargarse.

El último equipamiento anunciado por el consistorio es un vehículo recolector en elevador de carga, que ayudará al servicio de recogida del casco antiguo de Valls. Andreu Gassó, concejal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural, ha destacado la importancia de este último equipamiento para «alcanzar todas las fracciones del centro». «Antes se recogía papel, vidrio y envases sólo tres veces por semana en el Centro Histórico, ahora también se hará cada día», aseguraba el responsable, que ha remarcado que se solucionarán las problemáticas con la normativa acústica.

El servicio anterior, que hacía uso de vehículos de gasolina, se había regulado por el ruido y no permitía ejecutar los trabajos de limpieza antes de las 8.00 h de la mañana. Un hecho que colapsaba con la apertura de los establecimientos de restauración y el uso de las terrazas, que no podían limpiarse. Según Grassó, los nuevos vehículos eléctricos no desprenderán ruido, y podrán llevar a cabo este servicio, demandado especialmente en la zona central del municipio.

Flota temporal

El equipamiento anunciado, sin embargo, será temporal hasta la adjudicación definitiva del contrato para la limpieza de residuos en el municipio. La flota actual permitirá garantizar el servicio hasta la entrada de la próxima empresa, que espera conseguirse antes de finales de año. Los vehículos que ampliarán el equipo de limpieza habitante de Valls se han obtenido en un acuerdo de alquiler con la empresa Precero. El delegado de la entidad, Cèsar González, confirmaba que los vehículos escogidos ayudarán a «reducir notablemente las emisiones del municipio, además de la contaminación acústica.» De acuerdo con González, «es infrecuente contar con una flota de limpieza de basura eléctrica antes de contar con un contrato definido.

La mejora del equipamiento incluirá tres vehículos auxiliares de jardinería híbridos, de gasolina y combustible sostenible, que permitirán complementar los servicios principales.