El Vendrell tendrá una nueva conexión con el CAT para desestresar los pozos

El Vendrell contará con una quinta cañería de suministro de aguas para desestresar el bombeo de los pozos del municipio. La nueva conexión será entre el depósito de Tomoví y el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), y permitirá liberar la carga de los pozos que aportan agua desde el término municipal de Albinyana hasta el centro histórico de la localidad. El proyecto tendrá un presupuesto de 581.000 euros (IVA incluido) y afectará a un tramo de casi 486 metros, planteando su instalación en un plazo de tres meses que se realizará por fases.

La propuesta enmarca dos objetivos a cumplir del consistorio vendrellenc, destacando la prevención de consecuencias graves en caso de emergencias por sequía. «La proporción ideal sería utilizar el agua de los pozos, pero no estresarlos», ha indicado el concejal de Aigües, Alfons Herrera, quién asegura que el proyecto tendrá una conexión mixta que abastecerá sin problemas, ni estrés, el centro del municipio.

Los trabajos se llevarán a cabo en el ramal de Albinyana, donde se instalará una cañería de fundición dúctil, polietileno o acero inoxidable, variante el material y la densidad en dependiente del tramo. Además, se prevé la construcción de una caseta de llegada por el depósito, donde se instalará el equipamiento esencial para el bombeo del agua. Ahora mismo, el municipio cuenta con cuatro conexiones, todas en la parte sur de la localidad, incrementando el estrés. De acuerdo con Herrera, «el bombeo se hace, pero es más difícil suministrar el agua».

El municipio sigue trabajando también la reparación de cañerías en el tramo del Camino de los Molins, carretera de Valls y Botafuego. Un proyecto que pretende parar graves escapes que generan grandes pérdidas anuales de agua, casi el 20% total. Según el concejal de Aigües, el proyecto llevaría más presión a la zona de Botafoc, y prevé la restauración de los escapes. El presupuesto llegaría a la cifra de los 1,5 millones de euros y espera dar los primeros pasos en septiembre del 2026, cuando se sustituirán los tramos afectados por las cañerías de fibrocemento a lo largo de 3 kilómetros.

Más agua del Ebro

Actualmente, el Vendrell se abastece en un 51,45% de agua proveniente del CAT, y el 48,55% restante proviene de los siete pozos establecidos en el municipio. La intención es aportar más agua del río Ebro al núcleo histórico del Vendrell, que hoy día recibe la mayor parte del suministro de los pozos y sólo una pequeña parte proviene del fluyente ebrense. Con la nueva cañería, el porcentaje de agua del Ebro será de casi el 75%. La problemática con los suministros del municipio se establece en la presión de los acuíferos.