Valls renueva la flota de los servicios ambientales con vehículos más limpios y eficientes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls ha renovado la flota de los servicios de recogida de residuos, limpieza vial|viaria y jardinería con nueve vehículos más modernos y sostenibles, que ya están plenamente operativos. Esta actuación, que se completará en noviembre con la incorporación de un nuevo camión, permitirá mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la gestión ambiental en el municipio.

Entre las novedades más destacadas está la nueva barredora 100% eléctrica, la primera que se incorpora al servicio municipal de limpieza vial. El vehículo, de altas prestaciones, refuerza el compromiso del consistorio con la reducción de emisiones contaminantes y del ruido, mejorando la calidad ambiental y acústica de las calles.

Por lo que se refiere al servicio de recogida de basura, se han sumado tres nuevos vehículos, entre ellos un camión de recogida bilateral con gancho y compactador de 23 m³, que agilizará el servicio, y otro camión con caja abierta y volquete para la recogida de trastos y voluminosos.

Otra de las incorporaciones es un vehículo recolector en elevador de carga posterior, a que ha permitido ampliar la recogida selectiva en el Centro Histórico. Desde este verano, la zona dispone de un servicio diario de recogida de las fracciones de vidrio, papel, envases y orgánica, doblando así la frecuencia anterior y eliminando las antiguas islas de contenedores soterrados.