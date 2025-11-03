Un simulacro hará sonar este miércoles las cuatro sirenas de emergencia de la zona de la presa del Gaià

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les cuatro sirenas instaladas en la zona de la presa del río Gaià se pondrán a prueba este miércoles a las 12 del mediodía. Los aparatos se han colocado en el Catllar, la Riera de Gaià, Altafulla y en Tarragona, en la zona de Ferran i Tamarit, para alertar la población en caso de incidencia en el embalse. Están instaladas en diferentes puntos del cauce aguas abajo de la presa para avisar en la zona afectada durante la primera media hora de inundación. El sonido de evacuación es de un minuto de duración, un silencio de cinco segundos, otro minuto, cinco segundos más, y finalmente otro minuto. Por su parte, el sonido de fin de alerta es un sonido continuo de 30 segundos. Durante la prueba del miércoles, sin embargo, no se probará todo el ciclo sino que sólo sonará un minuto.