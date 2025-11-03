El Salouween Street atrae a más de 75.000 personas durante el fin de semana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Durante tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, más de 75.000 personas han llenado las calles del municipio para disfrutar del Salouween Street 2025. Organizado por el Ayuntamiento de Salou, a través de la Concejalía de Promoción Económica, el acontecimiento ha demostrado nuevamente su capacidad de atraer público familiar, joven y turístico, consolidándose como una gran fiesta temática de referencia y un motor de dinamización económica y desestacionalización turística.

Desde la tarde del viernes, el paseo Jaime I se ha transformado en una auténtica avenida del terror amable, con decoraciones espectaculares, food trucks, estands de restauración local, actuaciones musicales, animación itinerante y talleres infantiles.

La fiesta empezó con el tradicional desfile Salouween Parade, la actividad esperada, que recorrió las principales calles de la ciudad con carrozas, comparsas, zombis, brujas, esqueletos y personajes de película que cautivaron al público. A pesar de algún episodio meteorológico puntual, la afluencia fue masiva durante todo el fin de semana. Familias, grupos de amigos y visitantes llegados de todo el territorio compartieron espacio y diversión en un ambiente seguro e inclusivo.

La edición de este año ha superado todas las previsiones y ha reforzado el posicionamiento del municipio como una destinación viva todo el año, capaz de combinar cultura, ocio y participación ciudadana con una oferta turística y comercial activa más allá del verano. También se ha notado un impacto directo en el comercio y la restauración locales, que han registrado un aumento notable de actividad y reservas a lo largo del fin de semana.

La alcaldesa de Salou, Pere Granados, ha destacado que el Salouween Street se ha consolidado como “un gran acontecimiento de país, capaz de atraer miles de personas en pleno otoño y de mostrar la mejor imagen de Salou como ciudad moderna, segura y dinámica”. Ha subrayado que “la desestacionalización no sólo es posible, sino que ya es una realidad gracias a la apuesta por la cultura, la creatividad y el entretenimiento familiar”.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Héctor Maíquez, ha remarcado “la enorme implicación de los establecimientos locales, las entidades y los equipos técnicos municipales” y ha agradecido “la participación entusiasta de todo el público que ha hecho posible que el Salouween Street sea un éxito absoluto”. Maíquez ha añadido que “el objetivo es seguir mejorando año tras año, incorporando nuevas actividades y reforzando este acontecimiento como uno de los grandes atractivos de otoño del litoral catalán”.