"Salou, gran Salou," la sardana inédita de Josep Mi. Baiges, se estrena en la Plaza de la Paz

La Plaza de Pau de Salou ha sido este domingo el escenario de un estreno muy especial: la sardana “Salou, Gran Salou”, una composición inédita del músico y artista Josep Maria Baiges i Jansà, escrita el año 1990 y que, más de tres décadas después, ve ahora la luz.

El acto se ha celebrado coincidiendo con la proclamación de Salou como Capital de la Cultura Catalana 2025, y ha contado con un numeroso público que ha querido ser testigo|testimonio de este homenaje musical e histórico. La Cobla Reus Jove ha sido la encargada de interpretar la pieza, ofreciendo una ejecución impecable y poniendo en valor la sardana como expresión viva de la cultura catalana.

La concejala de Cultura, Júlia Gómez, ha abierto el acto destacando “la emoción y el orgullo que representa poder estrenar una obra tan arraigada al sentimiento y a la identidad del municipio”. Gómez ha explicado que esta obra, compuesta el año 1990, “ha podido ver finalmente la luz gracias a un trabajo de revisión, armonización e instrumentación para cobla, coincidiendo con la capitalidad cultural de Salou.”

La concejala ha recordado que Josep Maria Baiges, nacido en Riudoms en 1924 y establecido en Reus, fue un artista polifacético —decorador, pintor, caricaturista y compositor— muy vinculado al territorio, con exposiciones a varios espacios del Campo de Tarragona, como la Torre Vieja de Salou. Según Gómez, con “Salou, Grande Salouse recupera una parte del patrimonio musical y se homenajea un creador que amó profundamente esta tierra y su gente”, añadiendo que “esta obra, más de treinta años después, se convierte en un nuevo símbolo de identidad para la ciudad”.

Uno de los nombres clave en esta recuperación ha sido el del músico y director Eduard Cendra, responsable de la revisión e instrumentación de la sardana. Su tarea, “esmerada y respetuosa con el espíritu original de Baiges”, ha permitido —según la concejala— “que la composición pueda ser interpretada con toda su riqueza sonora y emotiva”. Gómez le ha querido reconocer públicamente su sensibilidad musical y su compromiso con la cultura del territorio.

En representación de la familia, Josep Baiges Gispert, hijo del compositor —y actual concejal en Reus y diputado de la Diputación de Tarragona-, ha compartido recuerdos y emociones acompañado de su hermana, Montse Baiges. Ha explicado que su padre “mantuvo siempre una gran relación con Salou y con su gente” y que esta sardana “fue compuesta como un gesto de amor cabe en el municipio, en plena época de su segregación, el año 1989.”

Con voz emocionada, Baiges ha recordado que su padre quería que “las sardanas tuvieran letra, porque el danzante, más allá de seguir la música, tenía que entender el sentimiento que el autor quiere transmitir”. El público ha podido escuchar por primera vez la letra completa de “Salou, Gran Salou,” llena de referencias a la belleza natural y al carácter acogedor del municipio.

Por su parte, el alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacado la importancia de este acto dentro de la programación cultural del año, señalando que “esta sardana habla de Salou con un amor inmenso” y que su estreno es “una muestra del vínculo entre cultura, memoria y orgullo compartido”.

Granados ha agradecido especialmente la colaboración de la familia Baiges, así como de Eduard Cendra y de la Cobla Reus Jove, para “hacer posible este estreno que pone de relieve la riqueza de la cultura y el sentimiento de pertenencia de un Salou vive”.