Se inicia una Campaña de control de peatones en Torredembarra

Del 3 al 9 de noviembre, la Policía Local de Torredembarra llevará a cabo una nueva campaña de control de peatones, coordinada por el Servicio Catalán de Tráfico y de alcance en toda Cataluña.

El objetivo de esta acción es mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en que se puedan ver implicados peatones. Durante la campaña, los agentes prestarán especial atención a las infracciones y conductas de riesgo de los conductores de todo tipo de vehículos que puedan poner en peligro la integridad de las personas que andan|caminan.

Además, se velará por el cumplimiento de las normas en pasos de peatones y semáforos, y se harán controles preventivos de los cruces incorrectos por parte de los propios peatones.

La Policía Local también incidirá en conductas antirreglamentarias que puedan entropecer la circulación o provocar molestias innecesarias a otras personas usuarias de la vía pública.

Esta campaña forma parte de las acciones periódicas que impulsa el Servicio Catalán de Tráfico en colaboración con las policías locales para fomentar una movilidad segura, cívica y respetuosa en los municipios catalanes.