El Port de Tarragona amplía los materiales educativos de “Aprèn amb l’Arxiu!” con recursos inclusivos

La actividad educativa se presentó por primera vez el 24 de octubre del año pasado y ahora se hace un paso más con la incorporación de nuevos materiales inclusivos

El Archivo del Puerto de Tarragona ha presentado este lunes los nuevos materiales adaptados de la actividad educativa en línea “Aprèn amb l’Arxiu!” impulsada con CliCme.educació, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la participación de todo el alumnado. La propuesta didáctica, que se estrenó el 24 de octubre de 2024, incluye ahora dosieres y galerías fotográficas adaptados con criterios de inclusión universal, disponibles gratuitamente en el Portal Digital del Archivo.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar en la sala de prensa del Puerto, participaron Santiago Castellano, presidente del Puerto de Tarragona; Coia Escoda, responsable del Archivo; Món Casas, creadora de la actividad; y Ana Giralt, especialista en adaptación de materiales educativos. Castellano destacó que “esta iniciativa refleja el compromiso del Puerto de Tarragona con la educación, la inclusión y la difusión de nuestro patrimonio común”, mientras que Escoda remarcó que “el Archivo del Puerto es una herramienta viva al servicio de la ciudadanía y del mundo educativo”.

Los nuevos materiales incluyen a una guía para el docente, un cuaderno de trabajo y galerías fotográficas, centrados en dos ejes principales: el mar, el puerto y las personas, y los faros, los barcos y las grúas, permitiendo trabajar la historia portuaria de manera participativa, creativa y telemática. La actividad ha sido ya utilizada por varios centros educativos, consolidándose como una herramienta pedagógica de calidad que combina historia, patrimonio e inclusión.

El Portal Digital del Archivo actúa como un repositori moderno y accesible que pone a disposición del público, docentes e investigadores más de 12.000 fotografías y otros documentos históricos del Puerto de Tarragona.