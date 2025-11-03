Con las nuevas barredoras, Pineda podrá garantizar la ampliación del servicio de limpieza vial del Plan de choque contra el incivismo «Pineda»Cedida

El Ayuntamiento de Pineda de Mar ha incorporado esta semana cinco nuevas máquinas barrenderas al servicio municipal de limpieza vial. Esta actuación se enmarca dentro de un contrato de renting de cuatro años que refuerza el compromiso del consistorio con la calidad del servicio y el cuidado del espacio público.

El nuevo contrato garantiza 1.750 horas anuales de uso por máquina, hecho que asegura una cobertura intensiva y continuada de las tareas de limpieza en las calles del municipio. Esta disponibilidad permitirá mejorar la planificación y agilizar la respuesta ante las necesidades de mantenimiento del espacio urbano.

Con un importe total de 965.580 euros en cuatro años, el contrato incluye un seguro a todo riesgo sin franquicia, mantenimiento integral, suministro de 16 juegos de cepillos anuales por máquina, vehículo de sustitución en caso de avería superior a 48 horas y la reparación completa de estas.

Les nuevas barredoras cuentan con tracción en las cuatro ruedas, cabina ergonómica con aire acondicionado, sistema de aspiración indirecta y depósito de agua limpia de 150 litros, mejorando así las condiciones de trabajo y la eficiencia del servicio.

Esta incorporación permitirá ampliar el servicio de limpieza vial dentro del Plan de choque contra el incivismo “Pineda a punt”, impulsado por el Ayuntamiento para garantizar un espacio público más neto, cuidado y sostenible.