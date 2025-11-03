El personal municipal de Cambrils, a punto de la huelga

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambrils se encuentran a un paso para proclamar un paro general. La próxima semana, los representantes sindicales llevarán a consulta la propuesta para llevar a cabo una huelga el día 1 de diciembre y el 6 de marzo del 2026, que dará la opción de votar a toda la plantilla que forma del parto del consistorio. El motivo principal son los impagos de nóminas por parte del gobierno. Según la Junta de Personal y Comité de Empresa (JiC), el personal del Ayuntamiento ha sufrido ocho atrasos de los pagos en sólo dos años, una situación que ha generado una gran inestabilidad entre los trabajadores.

El alcalde del municipio, Oliver Klein, remarcó en un nuevo comunicado la apuesta por el diálogo desde el consistorio. «Tanto el gobierno municipal como la representación sindical mantenemos abierta una negociación», indicaba al alcalde. Así y todo, el equipo de personal del consistorio valora la posibilidad de un paro por la inestabilidad, que también se aplica al pago de las horas extra. Durante la sesión plenaria extraordinaria del pasado 24 de octubre, el Ayuntamiento aprobó un crédito presupuestario de más de 381.000 euros, principalmente para paliar los atrasos reclamados por la oposición, 195.000 de los cuales todavía no se habían pagado a la Policía Local.

Los portavoces de las tres organizaciones sindicales del Ayuntamiento (UGT, CFIS y CCOO) argumentaron la «insostenibilidad» de la situación, que los obliga a «normalizar situaciones» que ahora denuncian. UGT, concretamente, ha reclamado que las peores condiciones las sufre el departamento de Recursos Humanos, saturado desde hace meses por el exceso de trabajo. Tal como se ha mencionado varios medios del municipio, durante este 2025 los trabajadores del consistorio ya han llevado a cabo varias protestas y concentraciones en el vestíbulo y en otros actos del Ayuntamiento de Cambrils.

Precisamente, en suma de las dos huelgas planteadas por la Junta de Personal y las entidades sindicales, también se pretende recuperar las acciones reivindicativas por parte de los trabajadores en ocasiones puntuales, en respuesta a la «falta de atención» por parte del gobierno. De acuerdo con el secretario general de Servicios Públicos de UGT en Tarragona, Joan Reinildo, durante las últimas declaraciones de la organización, la situación de Cambrils ha estado calificada «de inédita» en la provincia.

En relación con las soluciones ofrecidas por el gobierno actual, el personal y la oposición indican que existe una «desorganización generalizada» sobre los pagos y las condiciones, argumentando una falta de personal y de coordinación con los pagos de las nóminas. Durante esta semana, las entidades decidirán si, finalmente, se hacen las huelgas, y con el 50% de los votos a favor del personal, se aprobarían los paros.