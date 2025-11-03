L'Hospitalet de l'Infant inaugura una nueva residencia para las personas mayores

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

L'Hospitalet de l'Infant contará, a partir del 2026, con una nueva residencia para las personas mayores del municipio. Estará situada en la avenida Ramón Berenguer IV, número 5, y contará con un espacio de 1750 metros cuadrados distribuidos en una planta baja y dos plantas más. En la planta baja se emplazarán la mayoría de los servicios comunes, de acceso público, con dependencias de administración, los servicios, dependencias del personal y la cocina, junto con sus almacenes.

El resto de plantas también contarán con 8 dormitorios dobles y 4 individuales, además de otros servicios complementarios. En total, se situarán 20 camas, con servicio propio por cada habitación. El edificio, que recibió la visita del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, también dispondrá de 60 paneles fotovoltaicos.

El presupuesto ha ascendido a 5 millones de euros, financiado por los fondos Next Generation, Generalitat, la Diputación de Tarragona y el Ministerio de Transición Ecológica