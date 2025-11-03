El Ayuntamiento de Tortosa abre expediente sancionador a Acciona para incumplir el contrato de limpieza y recogida de basura

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ha abierto un expediente sancionador a la empresa Acciona, concesionario del servicio de limpieza de la vía pública y recogida de residuos, por el incumplimiento de varios puntos del contrato. El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha comparecido para anunciar públicamente la medida y exigir a la empresa que enmiende las carencias. Ha explicado que Acciona no ha aportado la información requerida sobre las rutas del servicio de limpieza o el inventario de contenedores de residuos, entre otros. También ha apuntado que los horarios del centro de reciclaje pactados en los pliegues contractuales no se cumplen. Jordan ha revelado que el gobierno municipal encargó en febrero una auditoría externa sobre el servicio que todavía no ha finalizado.