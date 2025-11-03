El Banc de Terres del Priorat se consolida como herramienta clave para recuperar el paisaje agrario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Banc de Terres del Priorat se ha convertido en una herramienta fundamental para la recuperación de fincas abandonadas y el relevo generacional en el campo. Impulsado por el Consejo Comarcal del Priorat el año 2019, el proyecto facilita el acceso a la tierra a personas interesadas en trabajarla y promueve la producción local y la preservación del paisaje agrario. Actualmente, el Banco cuenta con 1.042 hectáreas registradas, 62 acuerdos formalizados y ha permitido recuperar 300 hectáreas de cultivo.

Más de ciento dieciocho usuarios se han inscrito al servicio, de los cuales el 55% son profesionales del sector agrario, mientras que el resto desarrollan proyectos de autoconsumo o vinculados al ocio. Todo desmiente la idea de que nadie quiere trabajar la tierra, y muestra un creciente interés por parte de personas con raíces prioratines —y también de un 12% de usuarios de fuera de la comarca— que buscan vincularse al territorio a través de proyectos agrícolas.

El Banco de Tierras se ha consolidado en el marco del proyecto Horizonte Priorat, liderado por el Área de Desarrollo Económico Comarcal, Paisaje y Sostenibilidad, y financiado por el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Les fincas recuperadas son mayoritariamente de viña y olivo, aunque también se han incorporado proyectos de apicultura y pasto, que actualmente representan el 15% de las hectáreas con acuerdos activos.

A pesar de los avances, todavía hay retos pendientes, como la regularización de la propiedad de muchas fincas o la necesidad de impulsar proyectos de gestión forestal y prevención de incendios para recuperar antiguos espacios de pasto. El Consejo Comarcal defiende que la cooperación entre administraciones, campesinado y entidades es esencial para garantizar la viabilidad del sector.

En paralelo, el proyecto Horitzó Priorat ha impulsado un servicio de soporte en el tejido agrario, colaborando con la Cooperativa Falset-Marçà a través del Espai Test y generando nuevos acuerdos de uso de tierras. También participa en el Foro Agrario del Priorat, en el despliegue del Plan Territorial Sectorial Agrario (PTSAE) y en iniciativas de intercooperación como los proyectos VINCLOP, destinados a mejorar la comercialización y distribución del producto, local.