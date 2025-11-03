El pueblo de Tarragona que representarà Catalunya en la campaña navideña de Ferrero Rocher

A lo largo de sus ediciones, “Juntos Brillamos Más” se ha consolidado como una iniciativa de alto impacto social y mediático.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Por primera vez, la campaña navideña “Juntos Brillamos Más” de Ferrero Rocher contará con un pueblo representante por cada comunidad autónoma, y Altafulla ha sido escogido para traer la luz y el espíritu navideño de Cataluña.

La marca del reconocido bombón de avellana y chocolate dorado, lanza cada año a “Juntos Brillamos Más”, con el objetivo de traer luz y espíritu navideño a pueblos y ciudades de todo el país. Este año, por primera vez, cada comunidad autónoma tendrá un pueblo representante, en total 17 pueblos de toda España, entre los cuales Albaida (Comunidad Valenciana), A Guarda (Galicia) y Balmaseda (País Vasco), competirán para conseguir que sus plazas y calles se iluminen con la emblemática luz dorada de Ferrero Rocher.

La competición se desarrollará en cuatro fases de votación y los ciudadanos podrán participar y dar apoyo a su pueblo a través de la web oficial de la campaña, donde el ganador se anunciará el 15 de diciembre.

Franco Martino, Director de Comunicación de Ferrero Ibérica, ha destacado que “la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos traer la luz de Ferrero Rocher en todos los rincones del país”. La iniciativa, que ya ha iluminado más de diez pueblos en sus doce ediciones anteriores, pretende generar orgullo local, visibilidad turística y promoción del patrimonio de cada comunidad.