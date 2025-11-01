Sàmper no cierra la puerta a una posible prórroga de la vida útil de las centrales nucleares catalanas

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, saludando al alcalde de Batea, Joaquim Paladellam en la fiesta del vino de GandesaJordi Marsal

El Gobierno no cierra la puerta a una posible prórroga de la vida útil de las centrales nucleares catalanas más allá de la fecha de cierre anunciada.

A pesar de asegurar que la decisión es competencia y depende exclusivamente del gobierno español, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha recordado que para garantizar la viabilidad de las nuevas inversiones industriales previstas en el país hace falta, por una parte, disponer de suelo industrial y, sobre todo, de suministro energético.

«Queremos tener energía. ¿De dónde venga? Diría que prácticamente nos da igual», ha asegurado. Hará falta antes también que la empresa propietaria envíe la solicitud formal, tal como han hecho esta semana a los gestores de la central extremeña de Almaraz.