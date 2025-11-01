Crece la mortalidad vial en Tarragona: 26 víctimas en el 2025, con la AP-7 como vía más trágica

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) informa de que en octubre han muerto 9 personas en las carreteras catalanas. Son 6 menos que el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 15. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año 121 personas han muerto en 113 accidentes mortales en la red vial interurbana de Cataluña.

Seis víctimas mortales más que durante el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 115 personas en 107 siniestros mortales. Si lo comparamos con el 2019, año de referencia para el cumplimiento de objetivos, la reducción de la siniestralidad es del 22%. Por el que a heridos graves, a lo largo de estos primeros nueve meses, se han registrado 725, una cifra ligeramente superior a los 655 del mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, de las 121 víctimas mortales de este 2025, 95 eran hombres y 26, mujeres, y con respecto a los heridos graves, la proporción es similar, en la cual el 75% son hombres y el 25%, mujeres.

Les víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan más del 40% de los muertos, concretamente el 44,6% del total. En este sentido, 37 eran motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas. Los motoristas son el colectivo con más muertes (37), aunque han muerto siete menos que el año pasado, y suponen el 30,5% del total de víctimas. Con respecto a peatones (12), han muerto tres más en comparación con el 2024.

Ante esta siniestralidad de los colectivos más frágiles, el Servicio Catalán de Tráfico hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios, respeto y prudencia para reducir a las víctimas de estos colectivos. El resto de muertes en las carreteras viajaban en turismo (51), camión (9) y furgoneta (7).

Con respecto al tipo de accidentes, de los 113 siniestros mortales, 37 han sido accidentes simples, 30 choques frontales, 18 colisiones laterales, 10 persecuciones y 12 atropellos.

Y según las vías, las carreteras que de momento acumulan más muertes son la AP-7 (13), la C-58 (9), N-II (8) y la A-2 (7). Así y todo, el SCT considera que, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red vial. La C-12 ha registrado este año 4 muertes y la C-25, C-31 y C-16, 3 respectivamente.

Aumentan a las víctimas mortales entre los jóvenes

Con respecto a la edad de las víctimas mortales, la franja que aglutina más muertes es la de 25 a 34 años (25) Así, hasta el 31 de octubre, 47 menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras, el 37,5% del total de muertes, y 15 jóvenes muertos más que el año pasado (32). En concreto, ha habido 20 muertes de 15 a 24 años, 25 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años.

Si analizamos las muertes por tipo del día de la semana, 56 han tenido lugar en día laborable y los otros 65 en fin de semana, festivo o víspera de festivo u operación especial.

La siniestralidad aumenta en tres demarcaciones

La siniestralidad vial|viaria mortal hasta el 31 de octubre indica que las víctimas mortales por accidente de tráfico han aumentado a tres de las cuatro demarcaciones catalanas. En Barcelona 53 personas han perdido la vida en las carreteras, las mismas que en el 2024. En esta demarcación han muerto 24 de los 37 motoristas. El Vallès Occidental (11), el Baix Llobregat (7) y Osona y Maresme (6) son las comarcas que de momento suman más muertes.

En el resto de demarcaciones, en Gerona este año ha habido 18 muertes, uno más que el año pasado. La comarca gerundense que acumula más muertes es la Selva, con 8. La demarcación de Tarragona, con 26 muertos este año, registra 3 muertes más respeto del mismo periodo del año pasado.

La comarca que ha registrado a más víctimas hasta ahora es el Baix Camp (6) y el AP-7 en esta demarcación acumula 8 muertes. Por último, en Lleida este octubre han muerto 2 personas en accidentes de tráfico y este año se han registrado 24 víctimas mortales en las carreteras leridanas, 2 más que en el 2024. La comarca leridana con más muertes es el Segrià (14).