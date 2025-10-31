Xavier Puig toma posesión como diputado de la Diputació de Tarragona

La sesión plenaria ha empezado con la lectura de una declaración institucional de apoyo a los municipios con motivo de los fuertes aguaceros provocados por la DANA Alice en las Tierras del Ebro Diputación de Tarragona

Durante la sesión plenaria de este viernes, Xavier Puig, consejero en el Ayuntamiento de Tarragona, ha tomado posesión como diputado de la Diputación de Tarragona dentro del grupo de ERC, en sustitución de Sílvia Puerto, que renunció a su cargo tal como estaba previsto desde el inicio del mandato.

La sesión, celebrada este viernes, ha empezado con la lectura de una declaración institucional de apoyo a los municipios de las Tierras del Ebro afectados por los fuertes aguaceros provocados por la DANA Alice, que causaron importantes daños a infraestructuras, viviendas y servicios esenciales.

Entre los puntos aprobados al Pleno, destaca la modificación del Plan Impuls Dipta, que incrementa su dotación hasta 162 millones de euros, con un aumento de 15 millones de euros con respecto a la dotación inicial. Esta modificación permite reordenar la planificación y distribución de las inversiones entre los municipios, estableciendo criterios para los nuevos proyectos.

Además, se ha aprobado una modificación de crédito que añade 946.507,36 euros al presupuesto, destinados a impulsar iniciativas en ámbitos estratégicos como la cultura, el deporte y la acción social en la demarcación.

El pleno también ha ratificado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por servicios y actividades delegadas en BASE – Gestión de Ingressos, que permite repercutir a los ayuntamientos los costes derivados del fraccionamiento de padrones. Sin embargo, la Diputación recuerda que, desde el 2017, los ciudadanos pueden utilizar la cuenta de pago personalizada, que permite fraccionar los tributos en 9 meses sin intereses.