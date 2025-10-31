Vila-seca pone en marcha una nueva ayuda para rehabilitar viviendas vacías destinadas al alquiler asequible

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca, a través de la Oficina Local de Vivienda, ha anunciado la creación de una nueva línea de subvenciones destinada a incentivar la rehabilitación de viviendas vacías con el objetivo de ampliar el parque de alquiler asequible del municipio.

El programa ofrece ayudas de hasta 15.000 euros por vivienda, con un adelanto del 20% del importe concedido, y cubre gastos vinculados a obras de rehabilitación, mejora de la accesibilidad, eficiencia energética y honorarios técnicos, así como la gestión de la cédula de habitabilidad y el certificado energético.

Para poder optar a la subvención, es imprescindible que las viviendas se incorporen a la Bolsa de Alquiler de la Oficina Local de Vivienda durante un periodo mínimo de cinco años. Pueden solicitarla personas físicas o jurídicas propietarias o usufructuarias de viviendas vacías en Vila-seca, aunque quedan excluidas las entidades financieras, los grandes tenedores y los edificios con deficiencias estructurales en los elementos comunes.

Les obras subvencionables incluyen el arreglo de baños y cocinas, la sustitución o reparación de elementos deteriorados como puertas, tierras y ventanas, la mejora de la accesibilidad y la instalación o renovación de sistemas para una mayor eficiencia energética.

Les solicitudes se podrán presentar a partir de la segunda quincena de noviembre, presencialmente en la Oficina Local de Vivienda (c. Major, 12) o a través de la sede electrónica municipal. Además, el Ayuntamiento ha programado varias sesiones informativas abiertas a la ciudadanía: el 5 de noviembre a las 18 h en el Centro Cívico y Cultural el Pichón, el 11 de noviembre a las 18 h en el Centro Cívico y Cultural del Pinar y el 14 de noviembre a las 11 h en el Centro Cívico y Cultural de la Plana.