El Patronal Municipal d'Esports de Valls celebra 40 años con reconocimientos especiales

El Patronal Municipal d'Esports (PME) de Valls inició ayer los actos conmemorativos del suyo 40.º aniversario, con un acto inaugural en el Pabellón Joana Ballart que reunió trabajadores actuales y antiguos del Patronato, concejales que han presidido la entidad, así como representantes de entidades y clubs deportivos de la ciudad.

La celebración fue presidida por la alcaldesa, Dolors Farré, acompañada por la representante territorial del deporte en el Campo de Tarragona, Estefania Serrano, e incluyó un emotivo reconocimiento a todas las personas que han formado parte del PME a lo largo de las cuatro décadas. Uno de los momentos más destacados fue cuando Eduard Moreno, trabajador con más antigüedad y uno de los impulsores de la creación del Patronato, recibió una sudadera conmemorativa de manos del actual concejal de Deportes y presidente del PME, Enric Garcia. Esta prenda de ropa se entregará a partir de ahora a todos los miembros del Patronato.

El acto, conducido por las periodistas Aina Mallol y Montse Solé, contó con la presencia de familias que han participado generaciones consecutivas en las actividades del Patronato y la proyección de un vídeo conmemorativo con testimonios de personas vinculadas en el PME, incluyendo deportistas destacados como la maratoniana Marta Galimany y el jugador de hockey patines Jepi Selva.

Durante la ceremonia, también se presentó el nuevo diseño de la imagen gráfica del Patronato, obra de Dani Rull, y el nuevo lema institucional: “Haz deporte, haz Valls”, que simboliza los valores de la actividad física y el sentido de pertenencia a la ciudad.

En uno de los momentos más emotivos, se hizo un homenaje a los expresidentes del PME, con la entrega de una medalla conmemorativa a las diez personas que han presidido la entidad a lo largo de los años. La alcaldesa Dolors Farré cerró el acto destacando que “hacer deporte es cuidarnos, crecer, compartir y, por lo tanto, también es hacer ciudad. Son 40 años de éxito y de una historia compartida que han hecho del Patronato la casa del deporte en Valls”.

Los actos del 40.º aniversario continuarán a lo largo del 2026, con un programa abierto a toda la ciudadanía, entidades y deportistas. Actualmente, el PME ofrece servicios a más de 6.000 usuarios semanales, consolidándose como un pilar esencial de la vida deportiva vallense y un agente clave en la promoción del deporte,