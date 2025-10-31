Abiertas las inscripciones para la Caminata del Pont del Diable en Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ya se pueden formalizar las inscripciones para la Caminata del Pont del Diable, que se celebrará el 25 de enero de 2026 en Torredembarra. Les inscripciones online estarán disponibles hasta el 18 de enero a las 23.59 h a través de la web de Deportes, donde también se puede consultar el reglamento. Los que prefieran inscribirse presencialmente podrán hacerlo el 19 de enero, en el Pabellón Municipal Sant Jordi, de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Una vez se agoten las plazas, no será posible añadir a más participantes.

La caminata tiene un recorrido de 22 km con un desnivel acumulado de 320 m y un límite de 350 participantes. El precio de la inscripción es de 15 €, que incluye el autobús, avituallamientos, camiseta, bolsa, sorteos, comida popular y seguro temporal.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Torredembarra, con la dirección técnica del Club Excursionismo Torredembarra, con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia haciendo senderismo por los alrededores de la comarca. La caminata está abierta a todos los públicos acostumbrados a caminar; los menores de 16 años tienen que ir acompañados de los padres o tutores.

La concentración de todos los participantes tendrá lugar a las 7.45 h en el aparcamiento del Pabellón Municipal Sant Jordi, desde donde a las 8.15 h saldrán en autobús cabe en el Pont del Diable, sitio donde empezará la caminata a las 9 h. Durante el recorrido habrá un puesto de avituallamiento de líquidos y sólidos en el Campo de Golf del Catllar.

La ruta, con un tiempo máximo de cinco horas por completarse, finalizará en el Pabellón Municipal dels Caus, donde los participantes podrán disfrutar de una comida popular y participar en los sorteos de obsequios preparados por la organización.