Constituida la Associació per l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona

Este viernes 31 de octubre se ha formalizado la constitución de la Associació per l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, con la participación de los alcaldes y alcaldesas de Salou, Reus, Tarragona, Constantí, la Canonja, Cambrils y Valls. La nueva entidad nace con el objetivo de fomentar la cooperación institucional y el desarrollo compartido de este territorio, que concentra uno de los principales polos económicos y demográficos de Cataluña.

Durante la sesión fundacional, se ha acordado que el comité directivo estará formado por todos los alcaldes firmantes y que la presidencia inicial recaerá en Roc Muñoz, alcalde de la Canonja. Les vicepresidencias serán para los alcaldes de Valls y Salou, mientras que el alcalde de Constantí ejercerá de secretario.

También se ha establecido que, durante el primer semestre del 2026, se convocará una nueva asamblea para renovar a la ejecutiva y permitir la incorporación de nuevos municipios al proyecto. En la misma reunión se ha aprobado el protocolo de adhesión, que regula el procedimiento de entrada de nuevos miembros y los mecanismos de colaboración con otras administraciones, entidades públicas y agentes privados.

Otro de los acuerdos destacados ha sido la aprobación de un sistema de cuotas por tramos de población, que tiene en cuenta las diferencias presupuestarias entre municipios. Este modelo busca garantizar la sostenibilidad económica de la asociación y, al mismo tiempo, facilitar la participación de los ayuntamientos más pequeños.

Además, se han definido siete u ocho comisiones de trabajo que empezarán a operar de manera inmediata para desarrollar las principales líneas estratégicas del proyecto metropolitano.

Finalmente, se ha creado la figura del comisionado de la Asociación, un cargo no retribuido que tendrá la función de representar institucionalmente la entidad, promover el consenso entre municipios y coordinar la ejecución del plan anual de trabajo. Esta responsabilidad la asumirá el actual jefe de gabinete de la vicepresidencia primera de la Diputación de Tarragona, que ya colabora en la coordinación del Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Campo de Tarragona.