Constantí se adhiere a la Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona

El Pleno del Ayuntamiento de Constantí ha aprobado este jueves, 30 de octubre, en sesión extraordinaria, la constitución y adhesión del municipio a la Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, de la cual será miembro fundador. La propuesta contó con los votos a favor del equipo de gobierno (PSC), la abstención de VOX y el voto en contra de ERC.

El objetivo de la asociación es actuar como plataforma institucional para promover los intereses comunes de los municipios del ámbito metropolitano del Campo de Tarragona e impulsar una visión metropolitana compartida, con la finalidad de construir progresivamente un espacio metropolitano capaz de articular dinámicas colaborativas entre municipios y otros agentes del territorio. También se aprobaron los estatutos de la entidad.

Durante el mismo Pleno, se aprobó inicialmente el proyecto de expropiación de los propietarios que no se han adherido a la Junta de Compensación del PPU-13, en la zona de las Gabarras, dentro del término municipal de Constantí. Esta propuesta recibió los votos a favor del PSC, la abstención de VOX y el voto en contra de ERC.

Con esta aprobación inicial, se abre un periodo de información pública de un mes, durante el cual los propietarios e interesados podrán consultar el proyecto y presentar alegaciones.